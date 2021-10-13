بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمًيا في ساعة.. التفاصيل

كشف محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، عن الخدمة الجديد التي يطلقها البنك، مؤكدا أنه أطلقنا خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميا، في أقل من ساعة.

وأضاف محمد ثروت، في حوار لبرنامج مال وأعمال، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرض يستهدف شريحة تمويلات متناهية الصغر والعملاء الذين لديهم مشروعات صغيرة.

وأكد محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، أن بنك القاهرة خلال أخر 20 عام وتم تقديم 2 مليون قرض، بحوالي 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بنك القاهرة يهتم بهذا القطاع بخبرة أكثر من 20 عاما.

وتابع محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، أنه بنك القاهرة من البنوك الرائدة في قروض متناهية الصغر والتي بدأنا فيها منذ عام 2001، مستدركا أن أخر أربع سنوات قدمنا ما يقرب من 500 ألف قرض، بقيمة 17 مليار جنية، وهذا الأمر يعد طفرة كبيرة.



وأكمل محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، أنه تم إضافة لمنظومة الشمول المالي وأدخلنا القطاع المصري حول 220 ألف عميل جديد خلال الأعوام الاربعة الماضية.



فيما أعلن بنك القاهرة إطلاق أول خدمة بالقطاع المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع.

من جانبه قال بيانا لـ بنك القاهر، إن إطلاق هذه الخدمة يعد خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.