مدير مهرجان الجونة: اعتذرت لـ يسرا وقبلتها.. وهذا سبب الحريق

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بجوار القاعة الرئيسية لفعاليات المهرجان.

وقال انتشال التميمي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": "هناك احتمالية أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولكن أسباب الحريق الفعلية متروكة لجهات التحقيق".

وأضاف انتشال التميمي: "حريق اليوم لن يؤثر إطلاقا على موعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي وكل شيء في موعده"، موضحا أنه جاري العمل الآن على إعادة اصلاح منطقة الحريق".

وتابع انتشال التميمي: "أكثر من 100 نجم سينمائي سيكونوا متواجدين في فعاليات مهرجان الجونة إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين لتغطية فعاليات المهرجان"، مضيفا:" هناك مجموعة ممتازة من الضيوف الأجانب ".

وعن كواليس الخلاف بينه وبين الفنانة يسرا بعد تصريح غير موقف له، قال انتشال التميمي: "يسرا تدعم مهرجان الجونة منذ بدايته منذ سنوات وتربطني علاقة طويلة مع الفنانة يسرا ".

وتابع انتشال التميمي: "أعلنت بشكل واضح اعتذاري لـ يسرا.. ويسرا فنانة مؤثرة في أكثر من جيل"، مضيفا: "يسرا كانت معي في المؤتمر الصحفي واعتذرت لها وقبلتها".