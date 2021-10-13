عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مهرجان الجونة: اعتذرت لـ يسرا وقبلتها.. وهذا سبب الحريق

الجونة
الجونة

 كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بجوار القاعة الرئيسية لفعاليات المهرجان.

 

وقال انتشال التميمي في مداخلة هاتفية  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": "هناك احتمالية أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولكن أسباب الحريق الفعلية متروكة لجهات التحقيق".

 

وأضاف انتشال التميمي: "حريق اليوم لن يؤثر إطلاقا على موعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي وكل شيء في موعده"، موضحا أنه جاري العمل الآن على إعادة اصلاح منطقة الحريق".

 

وتابع انتشال التميمي: "أكثر من 100 نجم سينمائي سيكونوا متواجدين في فعاليات مهرجان الجونة إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين لتغطية فعاليات المهرجان"، مضيفا:" هناك مجموعة ممتازة من الضيوف الأجانب ".

 

وعن كواليس  الخلاف بينه وبين الفنانة يسرا بعد تصريح غير موقف له، قال انتشال التميمي: "يسرا تدعم مهرجان الجونة منذ بدايته منذ سنوات وتربطني علاقة طويلة مع الفنانة يسرا ".

 

وتابع انتشال التميمي: "أعلنت بشكل واضح اعتذاري لـ يسرا.. ويسرا فنانة مؤثرة في أكثر من جيل"، مضيفا: "يسرا كانت معي في المؤتمر الصحفي واعتذرت لها وقبلتها".

الجونة يسرا مهرجان الجونة انتشال التميمي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمًيا في ساعة.. التفاصيل

بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة

أحمد موسى : كل حدود مصر تحت سيطرة رجال القوات المسلحة ..فيديو

في ذكراها الـ 48 .. حكاية بطل العدوة في نصر أكتوبر المجيد

وزيرة خارجية ليبيا تزور تركيا لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

بسبب مصري.. وزارة الداخلية بالكويت تصدر قراراً أمنياً عاجلاً

زيادة أسعار الدواجن 11 جنيها.. برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

خلي بالك.. سحب الرخصة بداية شهر نوفمبر في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ