رئيس جامعة حلوان: انتظام الدراسة بجامعة حلوان.. واستمرار حملة تطعيم الطلاب ضد كورونا

تشهد كليات جامعة حلوان خلال الاسبوع الاول من العام الدراسى الانتظام في المحاضرات الدراسية بكافة المدرجات ، و سير العملية الدراسية بشكل سليم وسط اجرائةت احترازية مشدددة من فيروس كورونا.



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، موضحا أنه تم إعلان كافة الجداول الدراسة الخاصة بالمحاضرات، وإتاحتها للطلاب على مواقع الكلية، مع انتظام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.



ونوه القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن العام الدراسى حضوريا حتى الآن كما كان معتاد قبل جائحة كورونا، مؤكدا انتظام تسكين الطلاب فى المدن الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتوسع فى حملة التطعيمات للطلاب مع بداية العام الجامعى لتطعيم كل الطلاب بلقاح فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وفى هذا السياق رحب الدكتور اسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بالطلاب الجدد الملتحقين بالمستوى الأول بالكلية، متمني لهم عام دراسي سعيد مكللاً بالنجاح والتفوق بإذن الله .



كما قام بالتنبيه على ضرورة الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية تجنباً لحدوث أي إصابات بفيروس كورونا، وشدد على الإلتزام بالحصول على التطعيمات التى توفرها الجامعة لهم.



كما شارك في استقبال الطلاب والترحيب بهم كل من الدكتورة/ منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة/ امل السيد ابوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور/ أحمد السيد يعقوب منسق برنامج هندسة البرمجيات، و الاستاذ/ عماد الدين سعيد أمين الكلية.



حيث قامت الدكتورة منال بعمل شرح يوضح نظام الدراسة بالكلية وقدمت بعض الارشادات الهامة لهم. كما استعرض السيد الدكتور/ أحمد السيد منسق برنامج هندسة البرمجيات نبذة عن البرنامج.



و تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج متميزة من ضمنها برنامجي المعلوماتية الطبية وهندسة البرمجيات وذلك تمشياً مع رؤية مصر 2030 والتي تتبنى الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

