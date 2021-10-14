اليوم.. قطع المياه عن مدينة كفر شكر 4 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية قطع المياه عن مدينة كفر شكر اليوم الخميس.

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وقالت الشركة إن قطع المياه سوف يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك لتطهير الخزان والغسيل الدوري لشبكات مياه مدينة كفر شكر.

من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي كفر شبين ونوى بمركز ومدينة شبين القناطر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع المحافظ لشرح حول مشروع إعادة إنشاء المركز والذي يتكون من ٣ أجزاء تشمل المبنى الرئيسي ومبنى المحلات ومبنى المكتبة حيث تم ورفع كفاءة المبني الرئيسي وإحلال وتجديد مبنى المحال، وإنشاء مكتبة وحضانة أطفال بتكلفة ٦ ملايين جنيه، كما تفقد أعمال تطوير مدرسة كفر شبين، وهي تتكون من 14 فصلا بتكلفة ٨٦٥ ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60%، وجار وضع بلاط السيراميك بدورات المياه ودهان الواجهات.

كما تفقد مدرسة الشهيد العقيد أحمد كمال محمود الشيخ الابتدائية السلام ويبلغ عدد الفصول 14 فصل بتكلفة مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40% ، حيث تم الانتهاء من دورات المياه وجاري تشطيب الدورين الأول والثاني، كما تفقد مدرسة كفر شبين الإعدادية بنين (عدد الفصول 7 بتكلفة 744 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 45%) حيث تم الانتهاء من شبكة الكهرباء وتم الانتهاء من دورات المياه بالكامل وتم إزالة خطوط الصرف القديمة بالمبنى، واستبدالها بخطوط جديدة وجاري حاليا دهان الواجهات، وخلال الجولة تفقد أعمال الغاز (بنسبة تنفيذ 100% وبتكلفة تصل إلى 37 مليون جنيه) ،كما تفقد مجمع الخدمات والمجمع الزراعي بتكلفة 17 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%.

واستكمل الجولة بتفقد أعمال المياه والصرف الصحي على بعد 100 م بشارع السنية والمصرف فى طريق شبين/قليوب (مد وتدعيم وإحلال الشبكات بنسبة تنفيذ 84% وإحلال وتجديد شبكات الصرف بنسبة تنفيذ 8%).

واختتم جولته بشبين القناطر بتفقد مجمع الخدمات الحكومي بنوي موجها بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة ووفقا لأعلى معايير الجودة.