إحباط تهريب 30 ألف لتر سولار للبيع في السوق السوداء بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 30000 لتر "سولار" تم تجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن طلمبة رصيف " بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

