خبير أمني يكشف حقيقة سقوط ميكروباص الساحل في النيل ويوضح عقوبة البلاغ الكاذب

علق اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، على حقيقة حادث ميكروباص الساحل والبلاغ الكاذب، قائلاً: "بيستعجلوا ان الشعب المصري حسن النية وبيصطق أي حاجة، فبيروجوا اشاعات، ويعملوا بلاغات كاذبة".

وأضاف رفعت عبد الحميد في مداخاة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، قائلاً: "لكن احنا كمسئولين تعودنا على ان قد تكون هناك بلاغات كاذبة، وقد تكون هناك بلاغات حقيقية .. ولكن تعليمات الوزارة تقول استمرار التحقيق حتى لو كان البلاغ كاذب".

وكشف رفعت عبد الحميد عن حقيقة حدوث ميكروباص الساحل وغرقه، قائلاً: "اللي حصل في موضوع الميكروباص كان واضح من أول وهلة.. وإنه شائعة كاذبة للإرباك لا أكثر ولا أقل .. حيث انها ليس لها دليل ظاهر .. وليس لها شهود عيان سواء بالإثبات أو بالنفي".

وأشار الخبير الأمني إلى أن شاهدة العيان الوحيدة على الخبر المزعوم بسقوط ميكروباص الساحل في النيل أغلقت حسابها على "تويتر"، وهذا يؤكد أنها شائعة كاذبة وليست حقيقية.

ونوه رفعت عبد الحميد أن على الرغم من شائعة الحادث إلى أن قوات الأمن تحركت على الفور ولكن لم تجد أي أثر في مكان الحادث، معقباً: "لو كنا لاقينا قرينة حتى كنا هنشتغل عليها .. لكن مكنش فيه أي أثر يؤكد حدوث الواقعة".

وناشد الخبير الأمني المواطن بضرورة تطوير ثقافة الأمن الذاتي، خاصة لأن متوسط البلاغات التي توصل غرف العمليات الأمن أو الحماية المدنية تتراوح من 800 إلى 600 بلاغ، معقباً: "يجب التعامل مع المعلومات التي تتردد .. ومش أي كلام يتقالي أصدقه".

وأفاد رفعت عبد الحمدي أن عقوبة البلاغ الكاذب هي ازعاج السلطات، وهو جُنحة عقوبتها الحبس المشدد من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك بسبب تحرك قوات الأمن والإسعاف والجهات الأمنية والارباك والتخويف للناس.