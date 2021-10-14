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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قبل ذكرى المولد النبوي بأيام.. إقبال على شراء الحلاوة بالأسواق "فيديو"

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر إقبال المواطنين على شراء حلاوة المولد بالأسواق، والحرص على إسعاد الأطفال بالعادات الجميلة والاحتفال بمولد أشرف الخلق.

 

ويعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عادة يحرص المسلمون على اتباعها كل عام، ويعتبر شراء العروسة والحصان من أقدم تلك العادات، وتتنوع حلاوة المولد بأشكال كثيرة تناسب كل الأذواق.

 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 25% و 35% عن الأسواق من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الحصول على علبة حلوى المولد على بطاقات التموين ضمن مقررات الدعم لشهر أكتوبر إذا توفر في البطاقة ثمن علبة حلوى المولد ضمن مخصصات فارق نقاط الخبز التي يوفرها المواطن من استهلاك حصته اليومية من الخبز المدعوم.

 

وتتنوع أسعار علب حلوى المولد النبوي الشريف في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة باغ 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو كارتون بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات  باغ بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

 

وتأتى جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.

 

وأصدر الدكتور علي المصيلحى توجيهاته لجميع المكاتب بمتابعة حالة السوق والتأكد من توفر مختلف السلع ومجابهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر من خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك.

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