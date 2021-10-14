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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان: لن نبدأ حربا على الإطلاق مع الصين

صدى البلد

أكد وزير الدفاع التايواني، تشيو كوو-تشنغ، أن بلاده لن تقدم أبدا على بدء حرب مع الصين.

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع التايواني في كلمة أمام البرلمان أن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على القيام باجتياح كامل للجزيرة بحلول عام 2025.

هذا وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، نهاية الأسبوع الماضي، بأن بكين تسعى إلى تحقيق "إعادة التوحد" مع تايوان بشكل سلمي.

كما حذر شي من "الاستخفاف بالعزيمة الصلبة للشعب الصيني وإرادته الراسخة وقدرته القوية على الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيه"، مضيفا أنه "يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد".

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