أخبار العالم|التيار الصدري ينفي خسارته مقاعد في انتخابات العراق والدبيبة يحذر من مؤامرات كبيرة لتقسيم ليبيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

نتائج غير نهائية.. التيار الصدري ينفي خسارته مقاعد في انتخابات العراق

نفى مكتب التيار الصدري في العراق، خسارة 4 مقاعد في الانتخابات التشريعية، مؤكدًا احتفاظه بـ 72 مقعدا.

الصدر دعا لضبط النفس.. ميليشيات الحشد تحذر من عواقب وخيمة لخسارتها الانتخابات

حققت كتلة رجل الدين مقتدى الصدر نصراً انتخابياً كبيراً في الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بحصولها على 73 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا، أي بزيادة قدرها 19 مقعداً عما حققته في انتخابات عام 2018، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك استخدام العقوبات الاقتصادية القاسمة ، للرد على الأزمة المتفاقمة في شمال إثيوبيا، وهو ما يقول إن أمريكا ضاقت ذرعًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بإعدادها لقائمة العقوبات المقترحة بالكيانات والأشخاص الذين ستطالهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

الدبيبة يحذر من مؤامرات كبيرة لتقسيم ليبيا

حذر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، من مؤامرات كبيرة لتقسيم ليبيا، مشددا على أنه لا يمكن قبولها تحت أي عذر.

موقع أوروبي: مصر عادت إلى سابق عهدها لقيادة الشرق الأوسط

"عادت مصر"، هكذا وصف موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تطورات العلاقات المصرية في المنطقة، وعودة دورها الريادي لقيادة الشرق الأوسط، وظهورها في المحافل الدولية.

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن مجموعتها الاستشارية المشكلة حديثًا لتقصي مسببات الأمراض الخطيرة والأوبئة، قد تكون "الفرصة الأخيرة" لتحديد منشأ فيروس كورونا ودعت الصين إلى التعاون.

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يقرر فصل 3 مسئولين كبار

أفادت وسائل الإعلام التركية الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر فصل 3 أعضاء من البنك المركزي التركي، وذلك بعد الاجتماع مع رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

هجوم مسلح علي مسجد.. مقتل 10 أشخاص في النيجر

أفادت فرانس برس، الأربعاء، عن مقتل عشرة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على مسجد في وقت سابق من هذا الأسبوع بغرب النيجر.

43 درجة مئوية.. مشعر عرفات يسجل أعلى حرارة في العالم

كشف موقع متخصص في رصد درجات الحرارة، أن مشعر «عرفات» في مكة المكرمة، سجل المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم يوم أمس، بدرجة حرارة 43 مئوية.

مقتل وإصابة العشرات في هجوم لرجل يحمل قوسا وسهاما في النرويج.. فيديو

لقى عدد من اشخاص مصرعهم واصيب اخرون على يد رجل استخدم قوسا وسهاما لشن هجمات فى بلدة كوجسبيرج النرويجية يوم الاربعاء، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

بيان عاجل من روسيا بشأن ارتكاب مواطنيها جرائم في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء، أن القرار الذي قدمته البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يتضمن أدلة على ارتكاب مواطنين روس جرائم في ليبيا.

بسبب مصري.. وزارة الداخلية بالكويت تصدر قراراً أمنياً عاجلاً

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، وذلك بعد تكرارها بصورة ملفتة خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها محاولة شاب مصري أمس.

سوريا .. الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف مجهولة في سماء حمص

أفادت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بأن الدفاعات السورية المضادة للطائرات استهدفت عدة أهداف قادمة فوق محافظة حمص قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل.

وزيرة خارجية ليبيا تزور تركيا لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، أن وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، ستزور تركيا غدا الخميس، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في ليبيا.