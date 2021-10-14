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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غيوم وسحب ممطرة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الخميس تقريرًا عن حالة الطقس بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز أن تكون الفرصة مهيّأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.

غيوم جزئية وسحب ممطرة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: (الجوف، تبوك الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

السعودية حالة الطقس سحب ممطرة طقس السعودية طقس السعودية اليوم

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