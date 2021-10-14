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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقدرة 2000ميجاوات..وزير الكهرباء يوقع اليوم مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

كشف  مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  غادر صباح اليوم على رأس وفد من وزارة الكهرباء  متجها إلى قبرص لتوقيع مذكرة تفاهم  في إطار التحضيرات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ثم من قبرص إلي اليونان.

وأشار مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء  أنه تم فى عام 2019  توقيع اتفاق تعاون   بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت وبلغت قيمة الاتفاق 2 مليار يورو.

وأوضح المصدر  أن تنفيذ الربط الكهربائي سيكون من خلال مد كابل بحري فى البحر  المتوسط متجها إلى قبرص ثم إلى اليونان ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومتر،  و ستبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت مستوي سطح البحر،لافتا إلى  أن مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، ثم  2000 ميجاوات في المرحلة الثانية  ، متوقعا أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ البدء فى التنفيذ. 

وكان  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال  فى  تصريح سابق  لصدى البلد  أن الربط مع قبرص  مشروع تاريخى له أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

يذكر أن  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقبل الأسبوع قبل  الماضى هومر مافروماتيس Homer Mavrommatis  سفير قبرص بالقاهرة لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

 

وأشاد  الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط،مؤكدا على الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

وأشاد  Homer Mavrommatis  سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين  لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

 

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