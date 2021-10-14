رئيس شركة مياه سيناء يتفقد محطتي مياه بالوظة ورمانة

تفقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب في شمال سيناء، محطة مياه بالوظة ورمانة، التي تصل الطاقة الإنتاجية لها ٤٠٠٠٠ م٣/يوم وتأتي هذه الزيارة ضمن جولته لتفقد مشروعات المياه بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والخطوط الناقلة للمياه.

ووجه اللواء أحمد سعيد عرفة بسرعة إزالة أي تعديات على الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة وحزم لضمان وصول المياه للمدن الواقعة في نهايات الخطوط.



وأضاف أن وصول المياه لمدينتي العريش والشيخ زويد هو أمر حتمي لا يقبل أي تهاون وفي إطار الجولة تم عمل زيارة لمحطة رافع مياه رمانة و الذي تصل السعة التخزينية لها إلي ٤٠٠٠ م٣ .



وقال إن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين و العاملين و ان شكاوى واقتراحات المواطنين تأتي في المقام الاول بالنسبة له ،كما وجه أيضا بسرعة حل جميع الشكاوي التي ترد إلي الشركة عن طريق المختصين.



وأشار إلى أنه يجري فى الوقت الحالي عمل دراسات فنية متعمقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي دخلت الخدمة مؤخرا بما يعود بالنفع علي المواطنين في المقام الأول و ان جودة الخدمات المقدمة للمواطن هي خط احمر لايمكن المساس به باي شكل من الأشكال .