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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أمال فين الحريقة".. نجيب ساويرس يسخر من الشامتين بصورة جديدة

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من شماتة البعض حول حريق قاعة المؤتمرات  أمس بمهرجان الجونة السينمائى.

ونشر نجيب ساويرس  صورة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر من أمام قاعة المؤتمرات ،بعد ترميمها من الحريق الذي نشب فيها حيث بدت الأمور كأن شيئا لم يحدث  ، وعلق ساويرس على الصورة قائلا :"أمال فين الحريقة".

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

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وكانت قد تحولت قاعة المؤتمرات إلي خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي يشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

 

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح أمس الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة على الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلي مستشفي الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

تعليق بشرى:

وعلقت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة ، على الحريق الذى نشب أمس في محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وقالت بشرى: اتخضينا من اللي حصل ، والمسرح سليم في الجانب الذي يقام فيه الفعاليات الرئيسية، وبشكر كل من ساعد في اخماد الحريق، وتواجدت بالمستشفى بنفسي للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

 

مدير المهرجان : 

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي: حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة.. وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطه بالمسرح فقط ، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة.

 

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ونوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

 

نجيب ساويرس رجل الأعمال نجيب ساويرس مهرجان الجونة السينمائي حريق قاعة المؤتمرات تويتر مدينة الجونة

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