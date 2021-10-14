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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"إعلام النواب" تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قرار عودة الجماهير للملاعب بشكل تدريجي ترجمة حقيقة لحجم الجهود المبذولة والتنسيق في هذا الصدد، وذلك وفق لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022، بواقع حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

 

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه الخطوة لها العديد من الإيجابيات، فى مقدمتها أن الجمهور هو المحرك الأساسي في كرة القدم، وبالتالي عودة الروح للملاعب المصرية مرة أخرى، وبالتزامن مع هذه الخطوات الجادة من قبل القائمين على الأمر لابد أن نقابل ذلك بالتزام تام من قبل الجماهير للتوسع فى حضور أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة.

 

وطالبت رشاد، جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي إلقاء الضوء على ما ورد بقانون الرياضة الجديد بشأن شغب الملاعب لتفادى الوقوع في أفعال قد تقع تحت طائلة القانون وبالتالي تعرض أبنائنا للعقوبة، ولهذا يجب على مختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين والشباب بشكل خاص بالأفعال المخالفة للقانون والعقوبات حتى لا نقع تحت طائلة القانون.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، إن هناك حزمة من الإجراءات بشأن عودة الجماهير بشكل مبدئي منها يجرى التنسيق بين رابطة الأندية المحترفة ووزارة الصحة من أجل وضع شروط قاسية لدخول المشجعين إلى المدرجات لحضور مباريات الدوري الجديد، وضرورة حصول المشجع الراغب في حضور المباريات على لقاح فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة للجماهير في المدرجات ما يخشى معه تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الرابعة، ارتداء الماسك في المدرجات.

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