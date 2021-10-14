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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول بعثة الأهلي لـ مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر ..صور

بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادي الأهلي، استعدادا للسفر إلى النيجر عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة لمواجهة الحرس الوطنى بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الإفريقى، المقرر لها عصر السبت المقبل، فى انطلاقة رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالى.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث تغادر البعثة في تمام الساعة الرابعة عصراً على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، تتوجه إلى العاصمة النيجرية نيامي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق المسافرة، لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا، حيث تضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: (علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا).

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وشهدت القائمة استبعاد صلاح محسن وحسين الشحات ومحمد الشناوي ومحمود وحيد ومحمود متولي ومحمد مجدي أفشه ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبدالقادر لعدم القيد.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

بعثة الاهلي في مطار القاهرة
بعثة الاهلي في مطار القاهرة
بعثة الاهلي في مطار القاهرة
بعثة الاهلي في مطار القاهرة
بعثة الاهلي في مطار القاهرة
بعثة الاهلي في مطار القاهرة
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