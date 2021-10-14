رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يكشف لـ صدى البلد استعدادات العام الدراسى وأهم الأنشطة الطلابية المقرر تفعيلها ..صور

تعد الجامعات التكنولوجية الجديدة أحد أهم مسارات التعليم الجامعى فى مصر ، حيث تسهم بشكل كبير فى تقديم برامج تتماشى مع سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

أصدر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بصدر القرار الجمهوري بشأن القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنة تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجى، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل، بالإضافة إلى ٦ معامل حاسب آلي تضم شبكات وتطبيقات وبرمجيات، ومعمل وورشة الطاقة الشمسية، معمل القياسات والأجهزة، معمل معالجة الإشارات، معمل إلكترونيات القوى وآلات الجر الكهربى وغيرها؛ بالإضافة إلى تجهيز حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة،؛ وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي والابتكار.

وأضاف الدكتور هشام عبد الخالق، أن الجامعة حرصت على تزويد كل طالب ببريد الكتروني جامعي يستطيع من خلاله الدخول على المنصة الإلكترونية Microsoft Teams، وتحقيق التعليم الهجين الذي يوازن بين نسبة الحضور والمنصات الإلكترونية، وكذلك تم تجهيز الكلية بكافة الإمكانيات التقنية والتكنولوجية، حيث تم توفير سبورات ذكية وشاشات تفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي بشكل يعزز التفاعل مع الطلاب، وكذلك تجهيز الكلية بأحدث المعامل والورش للخمسة برامج تكنولوجية و على مستوى تقني راقي يضاهي الجامعات العالمية، فضلًا عن توفير بنية تحتية معلوماتية قوية للجامعة والاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية وتوفير الإنترنت، مع وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على قدر عال من الكفاءة والمهارة لتطوير العملية التعليمية.

سيناريوهات الدراسة بالعام الدراسى الجديد

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن فى إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين، تم إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة وكذلك انشأت الجامعة مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، وتحفيزهم على المنافسة والعالمية.

وأعلن الدكتور هشام عبد الخالق، أن تم تجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية وفقًا لأحدث الإمكانيات التقنية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في عمليات التعلم والتقويم، بنك الأسئلة واتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبارات وذلك فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتقويم الالكتروني.

وأشار "عبد الخالق"، إلى أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون لتحقيق المنفعة بينها وبين الجامعة وتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من إمكانيات الطرفين منها: معهد بحوث الالكترونيات، أكاديمية البحث العلمى، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة بنها، شركة أرثوميدكس للأطراف الصناعية، الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو، شركة طيبة سولار للطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب، شركة SMC للطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن زيارات متبادلة، تبادل خبرات، الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية الموجودة بالجامعة، مشروعات الطلاب وتطويرها وتنمية الفكر الإبداعي لديهم.

الأنشطة الطلابية المقرر تفعيلها خلال العام الدراسي الحالي

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية،، أن الجامعة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة فأهتمت بالأنشطة الطلابية التي تساعد في صقل شخصيتهم وتحملهم المسئولية حيث تنوعت لتشمل :تكوين أسر، جوالة، شطرنج، مسابقة لياقة بدنية، دوري كرة القدم، افضل فانوس رمضان وتم تجهيز صالة رياضية بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة.

وأطلقت جامعة الدلتا التكنولوجية مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها لصقل مهاراتهم، ويأتى هذا فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية .

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أول مهام مركز ريادة الأعمال بالجامعة، نظّم المركز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات دورة تدريبية فى مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، يحاضرها وليد شافعى، نائب مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية ، ومجموعة من اساتذة الكلية والهيئة المعاونة.

وأشار الدكتور هشام عبد الخالق، إلى أنه قد تناول اللقاء مفهوم التسويق والتجارة الإلكترونية وأهميتهم، وسائل التسويق الإلكتروني واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع، التدريب على منصة المشروعات الصغيرة والتعريف بها و بخدماتها التفاعلية، وكذلك التعرف على مميزات التكويد للمنتجات Branding، Barcode، مميزات استخدام البريد الإلكتروني الاحترافى، بالإضافة إلى التدريب على رفع صور المنتجات، ومفهوم واستراتيجيات التسعير.

أكبر خطة لتنمية الفكر الإبداعي للطلاب

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن إنشاء مركز ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى استقطاب ورعاية المبدعين والموهوبين من الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم وتحفيزهم، و الإستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية عن طريق بناء علاقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين وقطاع الأعمال والمجتمع، وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية، حيث تسعى الجامعة أن تكون ابتكارية مبدعة وان تصبح مركزاً رائداً اقليمياً ومعتمداً دولياً.

وأعلن "عبد الخالق" أنه تم إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح على اسطح الكلية والاستفادة منها في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية ويتم الاستفادة منها في توفير الكهرباء وفق خطة الدولة وتكون مركز لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع "تتمثل رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار".

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

٤٠ معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

٤٠ معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

٤٠ معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

٤٠ معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

٤٠ معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية