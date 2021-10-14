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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجهزة ومولدات كهربائية .. الداخلية تحبط محاولة لتعدين عملة البتكوين

البت كوين
البت كوين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.  فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بشراء شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ، وحيازته أجهزة إلكترونية "مجهولة المصدر" وغير معلوم الغرض من استخدامها داخل الشقة المشار إليها .


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها ، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة شمال سيناء) ، وبحوزته (12 جهازا لتعدين عملة "البتكوين" مثبت بها 12 مولد تغذية كهربائية عالى الطاقة – سويتش – جهاز راوتر – 21 فيشة كهربائية – شاشة عرض – مولد تغذية كهربائية للكاميرات – 4 كاميرات – لوحة كهربائية تحتوى على 22 مفتاح كهرباء لتوزيع الكهرباء بين الأجهزة – 6 حساس لقياس فرق الجهد والأمبير للكهرباء وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر) داخل غرفة معزولة باستخدام علب كرتون تستخدم لعزل الطاقة الكهربائية بالشقة.

 

 وبمواجهته اعترف بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة جمركياً ، وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص مقيم خارج البلاد) لاستخدمها فى تعدين عملة "البتكوين الرقمية" من خلال استخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته لإحتياج العملة لطاقة كهربائية عالية ، ويتم عزلها داخل الغرفة لتمكينه من استخدام الطاقة المتولدة من تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الطاقة الكهربائية مكافحة الجريمة البت كوين تعدين عملة البت كوين البتكوين

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