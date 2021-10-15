قبل طرحها فى الأسواق.. ضبط 113 طن حلوى المولد مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية على مصانع ومحلات حلوى المولد النبوى الشريف بالتنسيق مع فروعها الجغرافية للتأكد من توافر التراخيص وسلامة السلعة المباعة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين أسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية بمضبوطات وزنت (113٫329 طن – 617386 قطعة حلوى المولد) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .