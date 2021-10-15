عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل طرحها فى الأسواق.. ضبط 113 طن حلوى المولد مجهولة المصدر

حلوى المولد
حلوى المولد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية على مصانع ومحلات حلوى المولد النبوى الشريف بالتنسيق مع فروعها الجغرافية للتأكد من توافر التراخيص وسلامة السلعة المباعة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين  أسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية بمضبوطات وزنت (113٫329 طن – 617386 قطعة حلوى المولد) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

الامن العام شرطة التموين الغش الغذائي مجهولة المصدر شرطة التموين والتجارة

ترشيحاتنا

هيونداي تكشف عن سوناتا N لاين 2022 .. صور

متى يبدأ غسل يوم الجمعة ؟.. تعرف على التوقيت الصحيح

شاب يكتشف كارثة تحت سريره بالصدفة

العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية.. الغندور:الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين ولا نحتاج تعاقدات جديدة

دعاء الثلث الأخير من الليل مستجاب

مبنى تعليمي مهجور يثير الرعب بين المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يتعرض لحادث بسيارته

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

شاهد .. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ