بالأصفر المثير.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة هند صبرى،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعانن 2021 بدورته الخامسة .



وظهرت الفنانة هند صبري ، باطلالة انيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستانا من اللون الاصفر الفاتح البسيط واتسم ستايل الفستان بأنه مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وارتدتمعه بعض المجوهرات الفخمة .

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الفضى اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

نجوم الفن

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.





وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

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