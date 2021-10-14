عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأصفر المثير.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

صدى البلد

حرصت الفنانة هند صبرى،على  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعانن 2021 بدورته الخامسة .


 وظهرت الفنانة  هند صبري ، باطلالة انيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستانا من اللون الاصفر الفاتح البسيط واتسم ستايل الفستان بأنه مكشوف من الصدر  والظهر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وارتدتمعه بعض المجوهرات الفخمة .

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون  الفضى اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

 نجوم الفن

 وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.


 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

 

2E1D3E46-90EB-48BB-8505-BA20DC0D54D0
2E1D3E46-90EB-48BB-8505-BA20DC0D54D0
DBB02AB1-96DE-4B62-9A90-B0EEE0454BA6
DBB02AB1-96DE-4B62-9A90-B0EEE0454BA6
3E20FE8A-D93F-4CFB-85F6-992C5486D0A0
3E20FE8A-D93F-4CFB-85F6-992C5486D0A0
C1BCAB0C-8A34-48DA-A6F0-443C9159774E
C1BCAB0C-8A34-48DA-A6F0-443C9159774E
F7F374C7-0578-4B19-9D94-C2DDDA8DA762
F7F374C7-0578-4B19-9D94-C2DDDA8DA762
أجدد أعمال هند صبري أحدث ظهور ل هند صبري أخبار هند صبري أخبار مهرجان الجونة السينمائى نجوم الفن

موضوعات متعلقة

قبعه غريبة.. مايا دياب تثير استغراب الجمهور بإطلالتها من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تشعل مهرجان الجونة بدون حضور زوجها.. شاهد

فاروق الباز يكشف علاقة زلزالي كريت 2021 والقاهرة 1992.. فيديو

ولادنا نوروا المدارس.. خالد ميرى يستعرض انفوجراف يكشف حجم الإنفاق على التعليم

العمالة الإثيوبية مهددة بالتشرد في الكويت

إغلاق المدارس والطرق والخدمات العامة.. فيضانات عنيفة تهدد اليونان | فيديو

مجوهرات فخمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يتعرض لحادث بسيارته

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

لمدة 15 ساعة.. انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا

الداخلية : سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة شلبي وريهام وصبا وشيرين رضا .. النجمات يتألقن بمهرجان الجونة l صور

بتكلفة مليوني دولار.. لماذا اختارت ابنة بيل جيتس الإسطبل للاحتفال بزواجها من نائل نصار؟

توافد نجوم الفن على افتتاح الجونة السينمائي.. صور

بطل ضحى بحياته فداء لجنوده.. ماذا تعرف عن الشهيد أحمد حمدي مهندس كباري حرب أكتوبر

فيديو

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ