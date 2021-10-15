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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحذير شديد اللهجة.. الداخلية: سحب رخصتي القيادة والتسيير لكل من يتلاعب فى اللوحات المعدنية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن شن حملات مرورية مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

وحرصاً على تأمين اللوحات المعدنية والعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكى المركبات ذات اللوحات الغير واضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التى تم التلاعب فى بياناتها، سيتم إلغاء رخصتى القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

ومن ناحية أخرى قام قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية  بتجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق، مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم إعتباراً من أول نوفمبر سحب رخصتى القيادة والتسيير لقائدى السيارات الغير مثبت عليها الملصق الإلكترونى.

وتحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر إحتمالاً لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، فقد تم تخصيص رقم (0121110000) للإغاثة على كافة الطرق السريعة ، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.


يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين .

وذلك فى إطار السعى لإعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها، وفضلاً عما قامت به من مد المهلة الزمنية الممنوحة لتركيب الملصق الإلكترونى وتوفير خدمة إلكترونية لطلب تركيبه وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال بوابة مرور مصر.

 

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