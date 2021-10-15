عروس تشترط على شقيقة العريس شراء جهاز في المنزل لحضور الزفاف

أثارت عروس الجدل و تعرضت لنقض شديد بعدما روت موقف مؤسف قامت به في حفل زفافها منذ شهرين و تسبب ذلك في قطيعة بين زوجها و شقيقته و عرضت الموقف و لكن كان الرد في التعليقات محرج للغاية .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن عروس بالغة من العمر 21 عاما، قامت بنشر مشكلتها عبر موقع " ريديت" البريطاني، و طلبت من المتابعين إعطائها النصيحة و إبداء آرائهم في تصرفها و لكن الصدمة كانت في ردود فعل الرواد تجاهها .



قالت الشابة أنها عروس حديثة الزواج، و أنها أقامت حفل زفاف جميل منذ شهرين، و لكنها لم تدعو شقيقة زوجها لأنها طلبت منها شراء جهاز كمبيوتر باهظ الثمن و رفضت شقيقة زوجها شرائه و حاولت استبداله بهدية أخرى .

أوضحت العروس أن شقيقة العريس أكدت لها أنها ترغب في شراء هدية لهما، و لكنها لم تملك ثمن شراء جهاز الكمبيوتر الذي طلباه العروس فكان رد فعل العروس مؤسف و أخبرتها بأنها لا ترغب في رؤيتها في حفل الزفاف .

ذكرت الشابة أن شقيقة زوجها بالفعل لم تحضر حفل الزفاف بسبب عدم إحضارها الهدية التي طلبتها، و لكن تعرضت الشابة لسيل من التعليقات الناقدة لتصرفها الطفولي و غير المسئول و عليها الإعتذار بشكل سريع لشقيقة زوجها .

