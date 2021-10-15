درة عن رحيل سمير غانم : تربيت على فوازيره وأعماله المترسخة في وجدان كل عربي

قالت الفنانة درة ، “كنت أعرف سمير غانم ودلال عبد العزيز بسبب قربي من إبنتيه إيمي ودينا .. لكن مافيش حد في مصر أو خارجها مايعرفش الثنائي، أنا تربيت على فوازيروأعمال سمير غانم المترسخة في وجدان كل عربي”.



وقالت الفنانة درة عن انتقادات الناس لفساتين ولبس النجوم في المهرجانات :" أنا طول عمري بحب السينما وبشوف النجمة وهى في دورها بتكون متقمصة الشخصية فممكن تكون مبهدلة شوية ولكن لما بتكون على الريد كاربت بتكون في كامل أناقتها وجمالها ".



وأضافت الفنانة درة في لقائها مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة المذاعة على قناة " اون " ، أن نظرة الجمهور لهذا الجانب تعتبر نظرة سطحية لأننا لا نهتم فقط باستعراض الملابس والأزياء وأنما نهتم بمشاهدة الأفلام وحضور الندوات وهذا الجانب لا يراه الجمهور وانما يرى الجانب الآخر الذي تعرضه الصور .



كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، لـ" صدى البلد"، عن مفاجآت حفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الخميس.

وتحدث “التميمي” عن كواليس إصلاح واجهة مسرح البلازا التي احترقت بالأمس وكيف تمت بهذه السرعة وظهرت صباح اليوم وكأنها لم تحترق.

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، لـ" صدى البلد"، عن مفاجآت حفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الخميس.

وتحدث “التميمي” عن كواليس إصلاح واجهة مسرح البلازا التي احترقت بالأمس وكيف تمت بهذه السرعة وظهرت صباح اليوم وكأنها لم تحترق.

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي كما هما، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح أمس الأربعاء، حيث نجح رجال المطافي في السيطرة عليه، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

تعليق بشرى

وعلقت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة، على الحريق الذى نشب أمس في محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى: "اتخضينا من اللي حصل، والمسرح سليم في الجانب الذي يقام فيه الفعاليات الرئيسية، وبشكر كل من ساعد في إخماد الحريق، وتواجدت بالمستشفى بنفسي للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

مدير المهرجان

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: “حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة، وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطة بالمسرح فقط، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة”.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ونوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

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