3 موظفين بوحدة محلية يمكنون شخصا من التعدي على أرض زراعية والبناء عليها بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 من موظفى أحد المجالس المحلية بمحافظة الغربية) بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من التعدى على أرض زراعية وبناء عقار مكون من طابق أرضى وإقامة مصنع لتجهيز المقطورات وسيارات النقل، وإثبات بمعاينة الأرض أنها داخل الحيز العمرانى -على خلاف الحقيقة- بالرغم أنها أرض زراعية وصادر لها قرار إزالة من الجهات المعنية وتمكينه من الحصول على رخصة تشغيل منشأة.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وكذا ضبط مالك المصنع المقام على الأرض الزراعية.. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.