عاملان يحولان مسكنهما لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة ورش تصنيع وإصلاح الأسلحة والإتجار فيها وحيازتها بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاملَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة).. بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بداخل مسكنهما على (5 فرد محلى - طبنجة مُحدث صوت بالخزينة الخاصة بها - أجزاء وأدوات التصنيع) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.