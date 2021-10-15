39 من أعضاء المجمع المقدس في صلوات تجنيز الأنبا كاراس

توفي الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

وشارك ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس في صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والتي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد ظهر اليوم بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وسط مشاركة كبيرة من شعب إيبارشية المحلة الكبرى، إلى جانب مجمع كهنة الإيبارشية.



وكان من بين المشاركين من المجمع المقدس مطرانان وست وثلاثون أسقفًا ووكيل البطريركية بالقاهرة، القمص سرجيوس سرجيوس.

وأحبار الكنيسة، هم:

الأنبا بولا مطران طنطا

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

الأنبا توماس أسقف القوصية ومير

الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس

الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص

الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا

الأنبا يوأنس أسقف أسيوط

الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية

الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة

الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح

الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية

الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

الأنبا إرميا الأسقف العام

الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة

الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر

الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة

الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم

الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة

الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج

الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية

الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية

الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه

الأنبا بموا أسقف السويس

الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية

الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط

الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية

الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم

الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون

الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل

الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون