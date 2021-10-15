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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمشاركة 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق إشارة تحرك سفينة النيل للشباب العربي|صور

وزير الرياضة يطلق
وزير الرياضة يطلق إشارة تحرك سفينة النيل للشباب العربي

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إشارة تحرك سفينة النيل للشباب العربى، اليوم الجمعة، برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من (١٥-٢٦) اكتوبر الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية.


حضر فعاليات إطلاق شارة البدء الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، على عمر رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ولفيف من الإعلاميين.


وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة"اليوم يتم إطلاق سفينة النيل للشباب العربى للمرة الثانية بعد اطلاقها عام ٢٠١٨، مؤكداً أن السفينة من البرامج الدولية الهامة التي تعمل على تشبيك أفكار الشباب العربى، ومناقشة التحديات التى تواجههم، بالإضافة إلى إبراز القواسم المشتركة بينهم، والتعرف على المناطق السياحية والتاريخية التى تتمتع بها مصر على ضفتى نهر النيل".

من جانبه، نقل فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، تحيات السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيراً الي ترحيبه بجميع الوفود العربية علي أرض مصر الكنانة، مؤكداً ان تواجدهم وتجمعهم اليوم رسالة لكل العالم توضح ان مصر هي قلب الأمة العربية، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استضافته للعديد من الأنشطة العربية علي ارض مصر.


وتضمن حفل الافتتاح عروض غنائية وفنية مقدمة من فرقة بركشن وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور أيمن عز، وقدم رؤساء الوفود العربية بعض الدروع التذكارية للدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،علي مجهوداته الواضحة والمتميزه لخدمة الشباب العربي في كام أنحاء الوطن العربي.


الدول المشاركة فى الفعاليات هي "الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، الصومال، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، قطر، اليمن، ليبيا"، بالإضافة إلى الوفد المصرى".

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وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي سفينة النيل للشباب العربى وزير الرياضة

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