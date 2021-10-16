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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

صدى البلد

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع مباحث التموين أكبر مخزن للأدوية والمنشطات الجنسية داخل فيلا بمدينة حدائق الأهرام وأحبطت ترويج 270 ألف علبة يقدر ثمنها بنحو 25 مليون جنيه.

أمن الجيزة يداهم أكبر مخزن للمنشطات الجنسية في فيلا بحدائق الأهرام |شاهد

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وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بتخزين كمية كبيرة من المنشطات الجنسية داخل فيلا بحدائق الأهرام، باخطار اللواء رجب عبد العااكدت التحريات صحة المعلومات حيث تبين أن متهمين استأجرا فيلا بحدائق الأهرام لتخزين كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية عقب جلبها من الخارج مهربة في حاويات بضائع أخرى، تم إعداد مأمورية مسلحة من مباحث التموين برئاسة العميد وليد العشري مدير مباحث التموين بالجيزة وقوات من قسم الهرم برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم نجحت في مداهمة الفيلا وعثر بداخلها على كميات ضخمة من الأدوية والمنشطات والعقاقير الجنسية بلغت ربع مليون عبوة مختلفة الأنواع.

ولمتابعة المزيد حول ضبط المنشطات الجنسية .. تابع الفيديو جراف التالي:

مخزن للأدوية والمنشطات الجنسية فيلا بمدينة حدائق الاهرام 270 الف علبة الادارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مباحث التموين

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