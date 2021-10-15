العراق.. التيار الصدري يعلن مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء

قال مسؤول كبير في التيار الصدري في العراق الحاصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إن منصب رئيس الوزراء ليس حكرا على الرجال.

وكتب رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة للتيار الصدري حسن العذاري في منشور على صفحته بموقع فيصبوك أن "منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال".

وأضاف العذار أن "المرأة نصف المجتمع".

وأشار بعض المراقبين إلى أن تصريحات العذاري قد تمثل توجه التيار الصدري إلى تنصيب امراة من التيار في منصب رئيس الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.

وقال مقتدى الصدر في بيان "نود إعلام جميع الاطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم: حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها".

وتابع التيار الصدري "للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".