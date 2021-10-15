سعيد الفقي: توقعات إيجابية لأداء البورصة بعد حركة التصحيح

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إنه مع نهاية تداولات البورصة الأسبوع الماضي أغلق المؤشر الرئيسي مقتربا من مستوى المقاومة 10900نقطة إلى 11000 نقطة بعد صعود متتالي لما يقرب من خمس جلسات وذلك بعد أن وصل المؤشر خلال الأسبوع السابق عليه قرب مستوى 10300 نقطة حيث تم تكوين مراكز شرائية في هذه المناطق وصعد المؤشر للمستويات السابق ذكرها عند 11000 نقطة.

وأضاف الفقي، تواكب هذا الصعود مع طرح شركة اي فينانس والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وتم تغطية الاكتتاب ما يقرب من 25 ضعف مع نهاية تداولات الأسبوع وقبل انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب.

وتوقع الفقي مع بداية الأسبوع القادم هدوء نسبي خلال جلسة أول الأسبوع بعد وصول المؤشر الرئيسي لمستوى المقاومة 11000 نقطة وإعادة تكوين مراكز شرائية جديدة خاصة مع توافر السيولة الناتجة عن فائض نسبة التخصيص والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في الثبات أعلى مستوى 11000 نقطة واستهداف مستوى 11250 إلى 11320 نقطة هذا بالإضافة إلى النشاط المتوقع من التداول على أسهم اي فينانس وبالتالي تأثيرها الإيجابي على باقي السوق.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن المؤشر الرئيس يقابل مستوى دعم عند 10700 نقطة ومستوى مقاومة عند 10900 نقطة إلى 11000 نقطة مضيفا أنه بالثبات أعلى مستوى 11000 نقطة يدفعنا إلى مستوى 11250 نقطة خلال الفترة القادمة.

وتوقع أن تشهد السوق نشاطا ملخوظا بشكل عام وخاصة أسهم المؤشر الرئيس التي تقف أغلبها على مقاومات مهمة وتجاوز هذه المقاومات يدفعنا لمستويات 11500 نقطة.

كما توقع أداء إيجابيا خلال الفترة القادمة بعد فترة التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة السابقة مع توافر سيولة تدفع المؤشرات لمستويات أبعد.