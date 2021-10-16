يمكنه اصطياد الأهداف على بعد 1200 متر.. شاهد أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح"

طورت شركة أمريكية أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح"، إذ تعتبر الروبوتات الرباعية الأرجل واحدة من أكثر التطورات إثارة للاهتمام في مجال الروبوتات في السنوات الأخيرة، فهي صغيرة وذكية وقادرة على اجتياز البيئات التي تحبط الآلات ذات العجلات، لذلك، يتجه مجال تطويرها لإضافة أسلحة إليها.



وبسحب ما ذكره موقع "the verge" التقني، طورت شركة Ghost Robotics، روبوتًا رباعي الأرجل يدعى Vision 60، والذي تم تزويده ببندقية تم تطويرها بواسطة شركة Sword International المتخصصة في تطوير الأسلحة الصغيرة، وهي مصممة ليتم تركيبها على مجموعة متنوعة من المنصات الآلية.

أول روبوت رباعي الأرجل مزود بسلاح

وتطلق شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية "SWORD"، على السلاح اسم SPUR وهي بندقية ذات غرض خاص بدون طيار، يمكن استخدامها مع العديد من المنصات الآلية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح" يدعى Vision 60



وتحتوي بندقية القنص على مجموعة متنوعة من المستشعرات وكاميرا حرارية التي تمكنها من العمل في العديد من الظروف المختلفة لاسيما في الظلام.



ويتمتع SPUR، بطلاء من السيراميك من نوع Cerakote GEN II NIR، الذي يساعد على إخفاء السلاح من أنظمة الرؤية الليلية، كما للبندقية ذات الأغراض الخاصة اصطياد الأهداف ضمن نطاق فعال يبلغ 1200 متر، بالإضافة إلى أنه يتمتع بزوم بصري حتى 30x.



وتعد بوسطن ديناميكس، الشركة المصنعة الأكثر شهرة للروبوتات الرباعية الأرجل وصانعي سبوت، لديها سياسة صارمة ضد تسليح أجهزتها، وعلى ما يبدو أن الشركات المصنعة الأخرى لا تتبع نفس سياسة الإرضاء، بعد كل شيء، تبيع الكثير من الشركات منصات البنادق غير المأهولة التي تستخدم عجلات الدبابات أو العجلات ، لذا فإن إضافة نفس المجموعة الأساسية إلى الآلات ذات الأرجل ليس بالأمر السهل.