عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يمكنه اصطياد الأهداف على بعد 1200 متر.. شاهد أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح"

روبوتًا رباعي الأرجل
روبوتًا رباعي الأرجل يدعى Vision 60

طورت شركة أمريكية أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح"، إذ تعتبر الروبوتات الرباعية الأرجل واحدة من أكثر التطورات إثارة للاهتمام في مجال الروبوتات في السنوات الأخيرة، فهي صغيرة وذكية وقادرة على اجتياز البيئات التي تحبط الآلات ذات العجلات، لذلك، يتجه مجال تطويرها لإضافة أسلحة إليها.


وبسحب ما ذكره موقع "the verge" التقني، طورت شركة Ghost Robotics، روبوتًا رباعي الأرجل يدعى Vision 60، والذي تم تزويده ببندقية تم تطويرها بواسطة شركة Sword International المتخصصة في تطوير الأسلحة الصغيرة، وهي مصممة ليتم تركيبها على مجموعة متنوعة من المنصات الآلية.

 

روبوت سنغافوري يحذر الناس من التدخين والتجمعات في الأماكن العامة

الصين تطلق أول روبوت للكشف عن كورونا| فيديو

 

أول روبوت رباعي الأرجل مزود بسلاح

 

وتطلق شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية "SWORD"، على السلاح اسم SPUR وهي بندقية ذات غرض خاص بدون طيار، يمكن استخدامها مع العديد من المنصات الآلية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح" يدعى Vision 60


وتحتوي بندقية القنص على مجموعة متنوعة من المستشعرات وكاميرا حرارية التي تمكنها من العمل في العديد من الظروف المختلفة لاسيما في الظلام.


ويتمتع SPUR، بطلاء من السيراميك من نوع Cerakote GEN II NIR، الذي يساعد على إخفاء السلاح من أنظمة الرؤية الليلية، كما للبندقية ذات الأغراض الخاصة اصطياد الأهداف ضمن نطاق فعال يبلغ 1200 متر، بالإضافة إلى أنه يتمتع بزوم بصري حتى 30x.

وتعد بوسطن ديناميكس، الشركة المصنعة الأكثر شهرة للروبوتات الرباعية الأرجل وصانعي سبوت، لديها سياسة صارمة ضد تسليح أجهزتها، وعلى ما يبدو أن الشركات المصنعة الأخرى لا تتبع نفس سياسة الإرضاء، بعد كل شيء، تبيع الكثير من الشركات منصات البنادق غير المأهولة التي تستخدم عجلات الدبابات أو العجلات ، لذا فإن إضافة نفس المجموعة الأساسية إلى الآلات ذات الأرجل ليس بالأمر السهل.

أول روبوت رباعي الأرجل "مسلح"
روبوت رباعي الأرجل الأسلحة الأمريكية Ghost Robotics الأسلحة الصغيرة SWORD الأسلحة

موضوعات متعلقة

أخبار سيئة من جوجل لمستخدمي الواتسآب

بنتوء كاميرا مختلف كليا.. تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

بعد خاصية حذف الرسائل.. تعرف على أحدث مميزات واتساب

موظفون في أمازون وجوجل يطالبون بمقاطعة العمل مع الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

بريطانيا.. الشرطة تصنف طعن النائب ديفيد أميس كحادث إرهابي

قيس سعيد: تونسيون بالخارج يسيئون للبلاد ويروجون لمغالطات

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

حقيقه إقالة محافظ دمياط لمديري الإدارات التعليمية

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الجديد

وزيرة التضامن : أكثر من 500 منحة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كان برفقة صديقته والصدمة قذفته خارج السيارة.. كواليس حادث وائل كفوري بلبنان

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. افتتاح منصة أحدث سينمائية اليوم

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ