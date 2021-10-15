أحمد بدير يكشف السبب الرئيسي وراء اعتذاره عن العمل في مسرح الدولة

قال الفنان أحمد بدير، إنه حصل على جوائز عديدة عن أدواره ومنها فيلم «ساعة ونص» و«سفير النوايا الحسنة» و«الدكتوراه الفخرية».

وأضاف أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، أنه اعتذر عن العمل في مسرح الدولة بعد رفض مسرحية كانت توثق لفترة 25 يناير 2011 حتى فترة رحيل الجماعة الإرهابية بسبب الميزانية.

وتابع أحمد بدير، أنه يجب أن يتم تغيير المفهوم العام حول مسرح الدولة، مؤكدا أنه من الممكن استغلال هذا المسرح في تقديم أعمال عظيمة.

الإخلاص والكفاح

وأشار أحمد بدير إلى أن الإخلاص والكفاح وتخطي العقبات، هو أهم ما أحاول أن أقوم به، لأن حب الجمهور هو الأهم بالنسبة لي.