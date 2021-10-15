عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

مينا عبيد وبيج رامي
مينا عبيد وبيج رامي

نجح البطل مينا عبيد صاحب لقب العملاق المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن الثقيل برفع 345 كيلو جرام في مسابقة “ DEADLEFT” الخاصة بالقوة البدنية وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية والتي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية .

 

وفضل البطل المصري المشاركة والتحامل مع منتخب مصر ليساهم في حصول المنتخب على المركز الأول بحصاد 4 ميداليات ذهبية للمنتخب المصري في أكبر حدث رياضي عالمي للقوة البدنية".

 

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

 

 

أكد ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري صاحب لقب عام 2019 والإيراني هادي شوبان والغاني ويليام بوناك والأمريكي هانتر لابرادا والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا ولقد كان أسطورة وبطل كبير داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا وأصر على التواجد معه ودعمي نحو حلمي".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربين وجماهير مصر الكبيرة وكل من يساعدني ويساندي في مشواري".

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخورة بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأن أحافظ على لقب لسنوات قادمة".

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

وأوضح: "مصر لم تنام لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع وكانت هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع وأرى الفرحة في عيونهم جميعا".

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".
وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.

 

 

 

البطل مينا عبيد العملاق المصري الولايات المتحدة الامريكية مستر أولمبيا العالمية

ترشيحاتنا

لمحبي الهاتشباك .. 5 سيارات موديل 2021 في السوق السعودي

تعرف على معلومات خاطئة عن مرض البهاق وعلاجاته.. فيديو

فيسبوك تطرح النسخ الاحتياطية المشفرة لـ واتساب.. إليك طريقة الاستخدام

هاني رمزي: أعمل بالمسرح من أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيالا| فيديو

باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي

خالد فاروق: أسعار الوحدات المعلن عنها من الدولة عادلة للغاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

فيديو

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ