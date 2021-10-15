مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

نجح البطل مينا عبيد صاحب لقب العملاق المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن الثقيل برفع 345 كيلو جرام في مسابقة “ DEADLEFT” الخاصة بالقوة البدنية وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية والتي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية .

وفضل البطل المصري المشاركة والتحامل مع منتخب مصر ليساهم في حصول المنتخب على المركز الأول بحصاد 4 ميداليات ذهبية للمنتخب المصري في أكبر حدث رياضي عالمي للقوة البدنية".

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

أكد ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري صاحب لقب عام 2019 والإيراني هادي شوبان والغاني ويليام بوناك والأمريكي هانتر لابرادا والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا ولقد كان أسطورة وبطل كبير داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا وأصر على التواجد معه ودعمي نحو حلمي".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربين وجماهير مصر الكبيرة وكل من يساعدني ويساندي في مشواري".

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخورة بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأن أحافظ على لقب لسنوات قادمة".

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

وأوضح: "مصر لم تنام لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع وكانت هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع وأرى الفرحة في عيونهم جميعا".

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".

وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.