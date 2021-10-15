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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دفن جثمان الأنبا كاراس بدير الملاك بنقادة بعد انتهاء صلوات التجنيز

صلوات تجنيز المتنيح
صلوات تجنيز المتنيح الأنبا كاراس بدير الملاك بنقادة

بدأت في الثامنة ونصف من مساء اليوم في دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.


كان الجثمان قد نُقِل من القاهرة إلى الأقصر بالطائرة لتحمله سيارة إلى الدير، وجرى استقبال الجثمان بالدموع من قبل شعب قوص ونقادة حيث خدم نيافته بينهم، وكيلًا لمطرانية نقادة وقوص لمدة تزيد عن ٢١ سنة قبل نواله الدرجة الأسقفية وانتقاله لرعاية إيبارشية المحلة الكبرى.


واصطف شعب قوص ونقادة على جانبي الطريق المؤدي للدير، وامتلأت ساحات الدير بهم ليشاركوا في وداع الأب الذي خدم طويلًا بينهم.

 

ومن المقرر دفن الجثمان في المدفن الخاص بالآباء في الدير ذاته، عقب انتهاء صلوات التجنيز. 


كان البابا تواضروس الثاني قد سبق وصلى صلوات تجنيز للأب الأسقف الجليل المتنيح، بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،  وشاركه ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.


والقى نيافة الأنبا بيمن كلمة شكر خلالها قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس، و كافة المشاركين في الصلاة، ومن قدموا واجب العزاء. 


كما ألقى نيافة الأنبا يوأنس كلمة تعزية بعنوان "نجمًا يفضل عن نجم في المجد".

شارك في صلوات التجنيز في نقادة من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، أصحاب النيافة:


الأنبا ويصا مطران البلينا 
والأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة
والأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان 
والأنبا يوأنس أسقف أسيوط 
والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح 
والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية 
والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج 
والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر 
والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت 
والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط 


كما شارك في الصلوات مجمع كهنة إيبارشيتي المحلة الكبرى، وقوص ونقادة، ووفود من كهنة ايبارشيات قنا، والأقصر وإسنا وأرمنت، والبلينا، و إخميم وساقلته، وسمالوط، واسيوط، والقوصية، والمنيا، ودشنا، ونجع حمادي، ووفود رهبانية من أديرة المحرق والشايب، والشهيد مارجرجس بالرزيقات، والقديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا، والقديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس الأنبا شنودة بسوهاج.


وحضر الصلوات عدد من القيادات المحلية بنقادة وقوص، وممثل عن إخوتنا الكاثوليك بنقادة.


كان نيافة الأنبا كاراس قد رقد في الرب مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

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IMG-20211015-WA0009
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IMG-20211015-WA0010
الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى البابا تواضروس الثاني دير رئيس الملائكة الدير المحرق بأسيوط

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