داعش يعلن مسئوليته عن تفجير مسجد قندهار في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة والذي أودى بحياة العشرات، وفقا لوكالة "رويترز".

ووصل عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، إلى 62 شخصا على الأقل، فيما أصيب قرابة 70 آخرين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن طبيب في مستشفى المدينة المركزي قوله إن المستشفى "استقبل 32 جثة و53 جريحا حتى الآن".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي على تويتر "نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارا وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا".

وأضاف "وصلت قوات خاصة إلى المكان لتحديد طبيعة الحادث وجلب مرتكبيه إلى العدالة".

وذكر مسؤول محلي في حركة طالبان أن الهجوم نفذ من قبل انتحاري، وأكدت وسائل إعلام أخرى أن عدة مهاجمين فجروا أنفسهم داخل المسجد وأمامه.

فيما أشارت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.