عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن تفجير مسجد قندهار في أفغانستان

داعش يعلن مسؤوليته
داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد قندهار في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة والذي أودى بحياة العشرات، وفقا لوكالة "رويترز".

ووصل عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، إلى 62 شخصا على الأقل، فيما أصيب قرابة 70 آخرين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن طبيب في مستشفى المدينة المركزي قوله إن المستشفى "استقبل 32 جثة و53 جريحا حتى الآن".

أول تعليق من الأردن علي تفجير مسجد قندهار في أفغانستان

طالبان: انتحاري نفذ الهجوم على المسجد الشيعي في قندهار جنوب أفغانستان

وقال  المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي على تويتر "نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارا وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا".

وأضاف "وصلت قوات خاصة إلى المكان لتحديد طبيعة الحادث وجلب مرتكبيه إلى العدالة".

وذكر مسؤول محلي في حركة طالبان أن الهجوم نفذ من قبل انتحاري، وأكدت وسائل إعلام أخرى أن عدة مهاجمين فجروا أنفسهم داخل المسجد وأمامه.

فيما أشارت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

داعش أفغانستان مسجد افغانستان مسجد قندهار تفجير قندهار انفجار طالبان

موضوعات متعلقة

تفجير قندهار.. الأزهر يدعو المعتدلين للتضامن ضد تجار الخلافات المذهبية

البحرين تستنكر تفجير أحد مساجد قندهار

ترشيحاتنا

وزير التضامن تكشف عن توجيه رئاسي بعدم حرمان أي طفل من التعليم

قطعوا عليه النور.. عمرو أديب يعلق على استعراض محمد رمضان بمهرجان الجونة

وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

هدف مبابي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يثير الجدل في التحكيم

روسيا تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ