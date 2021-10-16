وزيرة التضامن : أكثر من 500 منحة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن أصحاب الهمم و ذوي الاحتياجات الخاصة له حقوق و كل شخص فينا لديه أشياء أحياناً يكون مفتقدها، ويوجد أشياء مرئية و أشياء ليست مرئية".

وأضافت "نيفين القباج" خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" أنا أتربيت في مدرسة " كلية رمسيس البنات" كان يوجد فيها دمج و كنت بترك أصحابي و أذهب إلى زملائي في قسم ذوي القدرات الخاصة، مسترسلةً:" هما طيبين جداً و بياخدو قلبي بصراحة".

وتابعت:" يوجد لدينا برنامج تكافل و كرامة يعطى منح لذوي القدرات الخاصة من المعونة الأمريكية ،مضيفةً أنه السنة الماضية استطعنا توفير أقل من 50 منحة، و هذا العام أحنا تخطينا الـ500 منحة لكل أنواع الإعاقات المختلفة ونفتح الطريق لهم لأنهم يستحقوا.

ولفتت إلى أن هذا العام وزارة التضامن الاجتماعي خاطبت جامعات كثيرة ليس فقط الجامعة الأمريكية و من ضمنهم جامعات مصرية و دولية، باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية تجاه شباب متفوق برغم التحدي ، منوهةً إلى أنهم من قري بسيطة لا يوجد فيها خدمات كفاية و تحدوا البيئة الجغرافية و الإعاقة و تفوقوا على كل هذه التحديات.