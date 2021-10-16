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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض ظهر اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراته الافتتاحية في دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق توسكر الكيني وذلك على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

 

ويسعي أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى تمام الثانية ظهر اليوم السبت فى إطار دور الـ 32 ضمن منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

صدى البلد يرصد تاريخ مواجهات نادي الزمالك امام الفرق الكينية على مدار مشوار البطولات القارية:

 

واجه الزمالك الفرق الكينية في البطولات الأفريقية 13 مرة حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات وتعادل وحيد وخسر مباراتين.

 

جاءت بداية لقاءات الزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام فريق جورماهيا حيث انسحب الفريق الكيني في الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان أبناء ميت عقبة أحرزوا هدفا وفي لقاء العودة قرر جورماهيا الإنسحاب مرة أخرى واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

 

ثم خاض الزمالك نفس الفريق في دور ال16 من البطولة نفسها فى عام ١٩٩٤ وتعادل الفارس الأبيض في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

 

وفى عام ١٩٩٨ يلتقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في دور ال32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

 

وفي عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز  4-1.

 

ثم في عام 2005 واجه الزمالك توسكر الكينى فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1.

 

وفي عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا علي أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

 

وجاءت آخر مواجهات الفارس الأبيض مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة وخسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.

 

 

 

 

الزمالك توسكر الكيني نيروبي جدول مباريات السبت

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