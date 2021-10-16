سعفان: توفير 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

القوى العاملة :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأضاف أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص، ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 33 مدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي، و4 محاسب تجاري، ومهندس تصميم، و3 مهندس ميكانيكي، و3 مهندس كهرباء، و45 أخصائي تمريض (أدوار - غسيل كلوي - رعاية - تعقيم عمليات)، و6 مساعد تمريض، و7 ممرضين وممرضات، و3 مسئول مبيعات، و15 عامل إنتاج، و14 مندوب مبيعات، و5 كيميائي، و14 مراقب جودة، و8 فرد أمن، و11 عامل نظافة، و18 سائق رخصة ثانية، و12 سائق مبيعات، و27 عاملا من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5%، و2 أمين مخزن، و30 عامل ماكينة، و6 عمال مخزن، و5 كاشير، و8 عمال ممرات، و3 فنى تجهيز أقمشة براتب 4000 جنيه، و5 مساعد، و4 عامل مكواة، و2 مكنجي، و5 نقاش، و15 استرجي وفنى صيانة ماكينات خياطة.

وأكد أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 11 مندوب دعاية، و35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه، و30 عامل خياطة، و20 عاملا مساعدا، و30 عامل تعبئة، و20 عامل غسيل، و2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه، و3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه، و3 عمال خدمات، و46 عاملا لاستكمال نسبة 5%، كما تم توفير فرص عمل بالسويس ودمياط، تمثلت في 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه، و30 فنى إنتاج، وبائع، وعامل مخزن، و10 عمال خدمات.

ونوه إلى أنه في الإسكندرية، يوجد 2 مهندس جودة، و10 مشرف خدمة عملاء، و10 أخصائي تسويق، و3 مراقب جودة، و 18 عامل إنتاج، و17 بائعا، و5 مشرف أمن، و2 فنى إنتاج بلاستيك، و4 شيف طبخ، و3 جزار بلدي، و7 عمال نظافة، و 10 عمال مخزن.

وتابع: “كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت: 5 مدير مبيعات، و20 مندوب مبيعات، و3 فنى إلكترونيات، و20 مراقب جودة، و43 سائقا، و50 عامل ماكينة، و160 عامل إنتاج، و15 مساعدا فنيا، و8 أمين مخازن، و12 عامل مخزن، و10 عمال أوفر، و5 عمال كمر، و22 عمال خدمات، و5 فرد أمن، و20 تباعا ومندوب تسليم”.

وأشار إلى أن هناك عددا من الوظائف في المنوفية تضمنت: 4 مهندس ميكانيكا باور، و40 أخصائي خدمات مالية، و20 مسئول تمويل، و7 ممثل قانوني، و5 أخصائي جودة، و11 عامل إنتاج، و3 عمال مخازن، و5 فران وعجان، و20 عامل تعبئة، ومشغل عدة ثقيلة، و20 عامل حراسة، كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 40 وكيل تأمين أفراد وبنكي، و3 مدرسي علوم ولغة إنجليزية، و4 عمال إنتاج.

ولفت إلى أنه في الدقهلية توجد 47 فرصة عمل متاحة، منها: 2 مهندس جودة، ومسئولة مبيعات، و35 عمال إنتاج، و9 عمال خدمات، ووفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط فرص عمل شملت: 10 أخصائية، و2 معلمة لغة إنجليزية، و 5 أخصائي ائتمان، أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 2 مندوب مبيعات، و3 مسئول ائتمان، ومحصل، ومندوب دعاية، ومحضر طلبيات أدوية، وفنى تشغيل ماكينة نشر، و3 نجار باب وشباك.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف:

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