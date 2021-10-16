أنا معرفش اسكت.. الرئيس السيسى يكشف حجم التعديات على الأراضى الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لديه خياران بشأن المبانى الغير مخططة فى مصر معقبا " يا اما اشوف واسكت أو اشتغل وانا معرفش اسكت وانتم متسكتوش ولازم تحلوا معايا القضية ".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر أن حجم المخلفات والتعدى على الأراضى التى تم رصدها خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية كانت 2.8 مليون والذين تقدموا طلبات بشان هذا الأمر معقبا " دى قضية دولة وناس ولا زم نخلى بالنا من من نفسنا كويس " .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه فنجد أن جيرانك ومن حولك يرغبون فى نفس الأمر معقبا " انت كده بتاكل فى أرضك اللى هى الأرض الخضرا اللى بتطلع انتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد " .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.



