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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق تحقق طفرة متقدمة طبقا لتصنيف QS Arab Region University Rankings 2022

الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق

أظهر تصنيف QS Arab Region University Rankings لعام 2022، ظهور جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 61-70 جامعة على مستوى الجامعات العربية بين 181 جامعة عربية مدرجة لعام 2022 وكذلك حصولها على المركز الثامن محليا بين 31 جامعة مصرية مدرجة لعام 2022.

 

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً وعربياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، مشيداً بالإنجاز الذي تم تحقيقه وتقدم الجامعة عشرة مراكز عربياً طبقا لتصنيف QS Arab Region University Rankings لعام 2022 حيث كانت الجامعة تظهر ضمن شريحة أفضل 71-80 جامعة على مستوى الجامعات العربية لعام 2021.

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 ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف QS Arab Region University Rankings يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية ومنها السمعة الاكاديمية والتعاون الدولي والبحث العلمي (الاستشهاد من الأبحاث) وجودة العملية التعليمية والخريجين، مشيراً إلى إن جامعة الزقازيق قد ظهرت لأول مرة في تصنيف QS World University Rankings ضمن شريحة أفضل +1201 جامعة على مستوى العالم لعام 2022.

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