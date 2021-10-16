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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

إعلام النواب: المشروعات السكنية البديلة للمناطق غير الآمنة انجاز جديد للدولة

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنه على مدار السنوات السابقة هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف تطوير العشوائيات، وقد شهد ذا الملف إنجازات كبيرة انعكست نتائجها على المواطنين بصورة مباشرة من خلال توفير "حياة كريمة" للفئات البسيطة وغير القادرة.

 

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن افتتاح مجموعة مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، والتى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تأتى في إطار استكمال ما يشهده ملف العقارات بشكل عام من إنجازات كبيرة.

 

وأضافت: "ملف العشوائيات كان على مدار العصور السابقة من الملفات الشائكة والموضوعات التي يتجنب التنفيذيين الاقتراب منه، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى اقتحم جميع الملفات الشائكة وتعامل مع الموضوعات بحلول جذرية على الأرض بعيدا عن سياسة المسكنات وبالفعل وجدنا إنجاز كبير فى هذا الصدد وتوفير حياة كريمة للمواطنين تليق بهم وهذا يعد من أكبر التحديات التي كانت تواجه القيادة السياسية".


وأكدت رشاد، أن المناطق غير الآمنة تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، ففى الوقت الذى يحظى قطاع العقارات وملف تطوير العشوائيات باهتمام كبير إلا أن المناطق غير الآمنة لها طبيعة خاصة ولهذا هى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وكل ما يجرى بقطاع العقارات بشكل عام انجاز غير مسبوق لم نكن نحلم أن يتحقق خلال هذه الفترة القصيرة.

اسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب حياة كريمة العشوائيات

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