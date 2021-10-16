رئيس الأسقفية يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف: روابطنا أخوية

هنأ الدكتور سامى فوزى أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جموع المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف .

وقال المطران سامى: “في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم”.

واختتم رئيس الأساقفة بقوله: “نصلي لكي يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة”.

جدير بالذكر زيارة رئيس "كانتربري" للإمام الأكبر الاسبوع الماضي والتأكيد على دور الإمام الأكبر وقيادته للأزهر بكل حكمة في أوقات صعبة في مصر والعالم الإسلامي.

وأشاد المطران سامي فوزي بشيخ الأزهر وقدم له الشكر على تهنئته للكنيسة بتدشين الإقليم الجديد، مؤكدًا إن الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في تقديم روح المحبة والتعاون مع الكنيسة الأسقفية.