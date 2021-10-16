رئيس البرلمان اللبناني يطالب وزير العدل بإزاحة قاضي تحقيقات مرفأ بيروت

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت، بأن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، طلب من وزير العدل، هنري الخوري، بتنحية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر قضائية، أن بري طلب من الخوري إيجاد حل لرفع يد بيطار عن التحقيق.

وكانت القناة أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن لقاء جرى بين بين رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والقاضي غسان عويدات ووزير العدل هنري الخوري وجرى البحث في قضية المحقق العدلي طارق بيطار.

وذكرت القناة، أن الاجتماع استمر نحو ساعة ووجهت دعوة للبيطار من أجل الاجتماع بالمجلس الأعلى للقضاء.

يٌذكر أن لبنان شهد يوم أمس الأول، أحداث عنف غير مسبوقة، بعد أن سُمع دوي إطلاق نار خلال مظاهرة تابعة لحزب الله مناهضة لقرارات قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ليتحول حي الطيونة جنوبي بيروت في غضون ساعات قليلة إلى ساحة حرب شوارع.

وجاءت الاحتجاجات التي نظمها حزب الله بعد رفض محكمة التمييز في بيروت، الطلب الثاني بتنحية القاضي بيطار، وهو ما يعني استكمال التحقيقات بشكل طبيعي.

