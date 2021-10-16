على غرار "فيسبوك ماسنجر".. واتساب يطور ميزة جديدة لـ آيفون

أشارت التقارير إلى أن واتساب WhatsApp، يعمل على ميزات ردود الفعل على الرسائل منذ بضعة أشهر، واليوم ظهرت بعض المزيد من الأدلة المتعلقة بتطوير هذه الوظيفة الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقني، يوفر الإصدار التجريبي الجديد من واتساب على هواتف آيفون، والذي يحمل الرقم 2.21.210.15، القدرة على إدارة إشعارات ردود الفعل بإعدادات جديدة لتعطيلها أو تغيير نغمتهم.

واتساب يعمل على ميزة تفاعل الرسائل الجديدة لمستخدميه على آيفون



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "WABetaInfo" التقني المتخصص بأخبار واتساب، يمكن عبر ميزة ردود الفعل الجديدة تنبيه مستخدمي تطبيق الدردشة أو لا، بالطريقة نفسها التي يتم بها إرسال تنبيهات الرسائل والمجموعات على الخدمة.



وعلى الرغم من أن واتساب مازال يعمل على هذه الميزة، لا تزال ردود الفعل غير متاحة لمختبري النسخة التجريبية العامة لتجربتها، وفي السابق، قال WABetaInfo إن تحصل الرسائل على عدد لا نهائي من رودو الفعل، ولكن هذه المرة أوضح أن عداد الميزة سيتوقف عدها عند الوصول إلى 999 فقط، وبعد ذلك ، ستظهر علامة "+".

وكما تضيف واتساب ميزة أخرى إلى الخاصية الجديدة، وهي تتيح للمستخدم رؤية من تفاعل مع رسالته، لذا إذا حصل على رد فعل لرسالته داخل الدردشة الجماعية، سيري جميع المشاركين من من تفاعل مع الرموز التعبيرية على غرار فيسبوك ماسنجر.

ميزة ردود الفعل على واتساب



وباستخدام ميزة ردود الأفعال الجديدة، يمكن للمستخدمين الضغط مع الاستمرار على الرسالة التي يريدون إنشاء ردود أفعال عليها، تمامًا كما تعمل الوظيفة في تطبيق فيسبوك ماسنجر، وستظهر قائمة بردود الفعل أسفل الرسالة.

الجدير بالذكر واتساب WhatsApp يعمل على دعم متعدد الأجهزة 2.0، والذي سيجلب نسخة تطبيق الدردشة على أجهزة آيباد iPad، وسيسمح للمستخدمين بالاتصال بالتطبيق حتى بدون اتصال بالإنترنت بهواتفهم أو مع إيقاف تشغيله.

وحاليًا، يمكن لمختبري الإصدارات التجريبية العامة لتطبيق سطح المكتب الخاص بهم بالفعل الانضمام إلى البرنامج التجريبي متعدد الأجهزة، والذي يتيح لك استخدام واتساب مع ما يصل إلى أربعة أجهزة مقترنة دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت.