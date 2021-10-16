متخصص : التحول الرقمي يحارب الفساد وينمي الاقتصاد .. فيديو

قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية، إن التحول الرقمى يحارب الفساد، ويعمل على التنمية الاقتصادية ووصول الدعم للمستحقين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن التحول الرقمى له مميزات كثيرة للمواطن، وبهذا الأمر سيمكن الدولة فى توصيل كل شيء لـ المناطق المحتاجة.



ولفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه رؤية فى التحول الرقمي، وهناك خطة تسير عليها الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات.



وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة سيسهل على المواطن تنفيذ خدماته، أو الحصول على الخدمات وهم فى أماكنهم.

وقد قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلي أنه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإداري، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومكافحة الفساد.

وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا أن أي موظف له تعامل مع الجمهور لم يتم نقله في المرحلة الأولى، لافتا إلي إنه سيتم نقل الوزارات أولا ثم مجلسي الشيوخ و النواب.

وحول عدم السماح للموظفين الجهاز الإداري بالدولة الدخول لمقر العمل بدون تلقيه للقاح كورونا، قال أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم دخول أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح إلا بعد عمل تحليل PCR مرتين أسبوعيًا على حسابه، مشيرا إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية لجميع المواطنين، وأن القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة؛ لن يدخل الموظف المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليليْ PCR.