الأغذية العالمي : المدن الصناعية تهدد 100 مليون شخص بالجوع |فيديو

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ، إن العالم الأن متصل وبالتالي ننظر الي جميع الضربات المناخية التي أصابت العالم ، مؤكدة إن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي مستوي العالم.

وأضافت عبير عطيفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن ارتفاع درجات الحرارة أصاب الكثير من المناطق بالجفاف وهذا يؤثر علي المجتمعات الفقيرة وعلي المحاصيل الزراعية بالنسبة إلي المجتمعات التي تعتمد علي الزراعة بالإضافة إلي أنها تؤثر علي المزارع البسيط.

وأوضحت عبير عطيفة ، أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة درجتان سيجوع مقابلهم 100 مليون شخص علي مستوي العالم، مؤكدة أن المدن الصناعية هي التي ساعدت علي أن نصل إلي ما عليه المناخ الآن لافتة إلي أهمية تكاتف الدول للوصول إلي حل.

