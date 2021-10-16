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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. إيناس النجار تلفت الأنظار في أحدث ظهور

إيناس النجار
إيناس النجار

شاركت الفنانة التونسية "إيناس النجار"، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

 

وظهرت إيناس النجار، بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان أنيق عاري الكتفين باللون الأسود، واعتمدت علي الماكياج الصاخب الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت: "المرأة المبتهجة هي أجمل ما قد يزين حياتك وروحك".


وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أحدث أعمال إيناس النجار فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، ومحسن منصور، وندا بهجت، وسمسم شهاب، وأحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
 

وأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وضياء عبد الخالق، وفارس رحومة، ومحمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

الفنانة التونسية ايناس النجار إطلالة جذابة أحدث ظهور صورة جديدة الماكياج الصاخب تلفت الانظار

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