البابا تواضروس يشهد ختام برنامج تدريبي لتنمية مهارات الكهنة في القيادة والإدارة

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عصر اليوم، الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة للكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الإسكندرية والذي قدمه المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COTICAD).



واستمرت الدراسة لما يقرب من عام كامل بمشاركة 20 كاهنا من كهنة كنائس قطاع وسط الإسكندرية.



وعرض المتدربون في البرنامج أربعة مشروعات تخرج، تمت مناقشتها مع قداسة البابا.



وفي الختام منح قداسة البابا شهادات التخرج للكهنة المتدربين في البرنامج.



حضر اللقاء الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، وأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومدير المعهد د مجدي لطيف وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.