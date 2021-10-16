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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي توجه رسالة لحاملي بطاقات التموين من غير المستحقين

لميس الحديدي
لميس الحديدي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لأصحاب بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم قائلة "عاوزة أقول لهم إن اللي بتعملوه ده تسبب في حجب الدعم عن المستحقين وهم بالملايين".

وتابعت  خلال  برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" : "فيه ناس كتيرة محتاجة ومش عارفة تقيد المواليد الجدد وهم من المستحقين لأن جهود التموين مستمرة في تنقيح بطاقات التموين".

ووجهت رسالة لغير المستحقين قائلة: "لو عندك بطاقة تموين وإنت مش محتاجها مخليها ليه؟  ماتروح تبلغ وتقول ياجماعة أنا مش مستحق للدعم! علشان واحد تاني وملايين محتاجين لها".


أكملت: "ده إحساس أنانية محتاج يتعالج ويواجه مش أبو بلاش وخلاص سواء عيش وغيره".


وكشفت الحديدي  أنها لمست بنفسها  هذه الظاهرة في طبقة لا تستحق للدعم قائلة:  "فيه ناس مكملة وواخدة البطاقات بأنانية ويقلك بوزعها على الغلابة اللي حواليا .. على فكرة ده حرام  .. لو فاكر أنك بتوزعه ثواب ده حرام.


أتمت: "أنت كده بتاخد حق  شخص تاني وبتغل  يد الدولة في منح هذا الدعم للمستحقين خاصة المواليد الجدد  .. كل ده  محتاجين  نعالجه في أنفسنا قبل أن نتحدث عن الدولة ".


وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة. وقال الرئيس السيسي، في كلمة له خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر؛ "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه كثير من الفساد". وأشار الرئيس، إلى وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية به.

لميس الحديدي بطاقات التموين المستحقين المواليد الجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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