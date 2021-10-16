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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة مع كأس إفريقيا.. الأهلي يهنئ إليو ديانج بعيد ميلاده

اليو ديانج
اليو ديانج

هنأ الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اللاعب المالي أليو ديانج نجم خط وسط النادي، بمناسبة عيد ميلاده الـ24.
 

ونشر الحساب، صورة ألو ديانج مع كأس إفريقيا، مصحوبة بتعليق: عيد ميلاد سعيد DIENG.. وانهالت تعليقات الجمهور عليها بالتهنئة.


شار إلى أن النادي الأهلى أعلن تعاقده مع اليو ديانج فى 5 يوليو 2019 قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، حيث يتسم أداؤه بالفدائية وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء.

 

وفي سياق آخر، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي عاصمة النيجر، عقب لقاء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

ووصلت البعثة الحمراء إلى مطار ديوري هاماني قبل أن تقلع في طريق العودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة .

 

واكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أنه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف المباراة للتركيز في لقاء العودة بالقاهرة.

 

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، لكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم».

 

وأضاف: «الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

 

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

 

وأضاف: «نجحنا اليوم في تسجيل هدف مبكر، ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

 

وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.

 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

 

وتقدم علي معلول للأهلي، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، وتعادل ديوري للحرس الوطني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

النادي الأهلي احتفال عيد ميلاد اليو ديانج دوري ابطال افريقيا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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