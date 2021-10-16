عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز يعلق على حكاية مواطن يصرف التموين ببطاقة باسم الرئيس السيسي|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي محمد الباز، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف إعادة تنظيم الدعم، قائلا "الناس بتتخض وممكن يفتكروا إن الدعم ده ممكن يترفع بشكل كامل، لكن ده مبيحصلش لأنه جزء من دور الدولة في هذا المجال".

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "لو الدولة وفرت للمواطنين كلهم دخل يغنيهم عن الدعم، يبقى خير وبركة.. لكن نحن لحد الآن الدولة هي المسئولة عن مواطنين، وجزء من هذه المسئولية تختص بـ الدعم".

وتابع الإعلامي: "يتم عمل إعادة تنظيم للدعم نظراً لأن الدعم كان يذهب لغير مستحقيه .. كان بيتسرق.. وفي ناس أصبحت مليورينات الدعم".

وأشار محمد الباز إلى حكاية مواطن من المنيا يصرف التموين ببطاقة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "طبقاً لمعلومات من وزارة التموين، فإن وزير التموين أكد وجود مواطن في المنيا يحمل بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي، وتم إيقاف هذه البطاقة في عام 2018".

وأكمل الإعلامي: "الرئيس السيسي أشار اليوم إلى هذه الحكاية، ليوضح فائدة التحول الرقمي في تنقية كشوف الدعم .. وكشفت أن فيه ناس ماتوا لكن بطاقات التموين بتاعتهم شغالة .. وناس مزورة بطاقات".

وواصل محمد الباز قائلاً: "هناك 3 مواطنين أيضاً يستخدمون بطاقات تموين باسم وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الباز صرف التموين بطاقات التموين وزير التموين ملف إعادة تنظيم الدعم

موضوعات متعلقة

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ84 ألف مواطن

حظر التجول في تونس.. محتجون يقتحمون مقرات الإخوان في القيروان وسوسة.. والأمم المتحدة تحذر من انفجار الأوضاع في أفغانستان.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

فضل الصدقة للميت ؟ 20 سببا يجعل المتوفى يطلبها من أقربائه

توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. قصة نجاح مصرية بشهادة عالمية.. كيف تم إدراج البرنامج بمنصة الأمم المتحدة.. ولماذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة

حمدوك: السودان يطالب إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

ننشر استعدادات البنوك للاحتفال بـ اليوم العالمي للادخار .. التطبيق غدا

وداعا لقيود كورونا.. السعودية تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية

تُعرض بـ موسم الرياض.. أيتن عامر: عدت من لبنان لبدء تحضيرات سلام مربع| خاص

تفوق الكتلة الصدرية.. المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات العراقية

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ