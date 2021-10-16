الباز يعلق على حكاية مواطن يصرف التموين ببطاقة باسم الرئيس السيسي|فيديو

علق الإعلامي محمد الباز، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف إعادة تنظيم الدعم، قائلا "الناس بتتخض وممكن يفتكروا إن الدعم ده ممكن يترفع بشكل كامل، لكن ده مبيحصلش لأنه جزء من دور الدولة في هذا المجال".

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "لو الدولة وفرت للمواطنين كلهم دخل يغنيهم عن الدعم، يبقى خير وبركة.. لكن نحن لحد الآن الدولة هي المسئولة عن مواطنين، وجزء من هذه المسئولية تختص بـ الدعم".

وتابع الإعلامي: "يتم عمل إعادة تنظيم للدعم نظراً لأن الدعم كان يذهب لغير مستحقيه .. كان بيتسرق.. وفي ناس أصبحت مليورينات الدعم".

وأشار محمد الباز إلى حكاية مواطن من المنيا يصرف التموين ببطاقة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "طبقاً لمعلومات من وزارة التموين، فإن وزير التموين أكد وجود مواطن في المنيا يحمل بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي، وتم إيقاف هذه البطاقة في عام 2018".

وأكمل الإعلامي: "الرئيس السيسي أشار اليوم إلى هذه الحكاية، ليوضح فائدة التحول الرقمي في تنقية كشوف الدعم .. وكشفت أن فيه ناس ماتوا لكن بطاقات التموين بتاعتهم شغالة .. وناس مزورة بطاقات".

وواصل محمد الباز قائلاً: "هناك 3 مواطنين أيضاً يستخدمون بطاقات تموين باسم وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي".